Kværkeby IF har solgt 1400 fiktive billetter til udskudt kamp

Kværkeby IF har rejst 14.000 kroner til foreningen ved at sælge fiktive billetter. Den største donation er på 1000 kroner. Foto: Anders Ole Olsen

Kværkeby IF har rejst 14.000 kroner til foreningen ved at sælge fiktive billetter til udskudt kamp mod Køge Boldklub

Fredag den 1. maj skulle Kværkeby IF have spillet serie 3-kamp mod Køge Boldklub på hjemmebane. Kampen er ligesom i alle andre divisoner blevet udskudt grundet corona-virus, men den ikke-eksisterende kamp skal alligevel vise sig at blive mindeværdig for klubben.