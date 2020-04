Kurrer på tråden i stor forening: Hverken tv eller internet virker

- Nu er tv og internettet nede igen. Ingen info fra RAF (Ringsted Antenneforening, red.), lyder det fra et frustreret medlem af Facebook-gruppen, mens et andet surt supplerer:

- Det værste er at der ikke er nogen kommunikation fra RA's side. Vi har både tv og internet og har haft det siden vi havde tekniker på besøg, der er heller ikke udfald i dag, skriver et gruppemedlem for eksempel.

- Forleden dag hang jeg på i lidt over to timer, men måtte til sidst opgive, siger Karsten Boye-Hansen, der henvendte sig, fordi internettet igen var forsvundet.

Mens kontoret på Fredensvej har været lukket for henvendelser på grund af coronavirus, henviser Ringsted Antenneforening i stedet til et callcenter eller mail.

Ventede i over to timer

Ikke mig, der har dummet sig

Boligforeningen Karsten Boye-Hansen bor i, er i øjeblikket i færd med at få lagt fibernet ind, og når bindingsperioden til antenneforeningen på seks måneder er ovre, er Karsten Boye-Hansen sikker på, at han hopper over på det.

- Jeg ville godt have skiftet før, men er bundet i seks måneder. Vi er til gengæld tvunget til at have tv, fordi de har udbuddet på kablet, siger han og begræder, at han ikke kan skifte tv-udbyder.

- I begyndelsen af april kunne jeg ikke forstå, hvorfor jeg pludselig havde så få kanaler. Jeg skulle have haft den mellemste, men det viste sig, at jeg havde den mindste, siger han og slutter:

- Jeg skulle så betale for teknikerbesøg, der kostede 300 kroner. De penge vil jeg rigtigt gerne have tilbage, for det er da ikke mig, der har dummet sig.