Nyt kunstråd skal berige Ringsted Kommune med mere kunst. Her ses et eksempel på kunst i bymidten, som blev præsenteret i forbindelse med Ringsted Natten i slutningen af august.

Kunstråd er på vej

Et enigt kultur- og fritidsudvalg ønsker nyt billedkunstråd, der skal gøre det offentlige rum i Ringsted til mere end kun fysiske rammer.

Ringsted - 21. november 2019

Under efterårets kulturnat kunne bymidtens gæster opleve kunst i flere forskellige afskygninger.

Hvor noget var højt hævet på sokkel og guldindrammet, som man kender det, var andet levende kropskunst, der for alvor kunne vække det velkendte spørgsmål: Skulle det nu også være kunst?

Dette spørgsmål vil Kultur- og Fritidsudvalget gerne have flere borgere til at stille.

Med indstillingen af såvel kunststrategi som kunstråd ønsker udvalget i hvert fald at peppe kommunens offentlige rum op under overskriften »Kom med på opdagelse i kunstens indflydelsesrum«:

- Kunst kan være værker og events, og kunst må godt »larme« og »forstyrre« lidt og på den måde skabe eftertanke, inspirere og aktivere, som det hedder i indledningen til kunststrategien, som udvalgsformand Daniel Nørhave (DF) håber bliver vedtaget til byrådsmødet den 2. december.

- Vi vil gerne gøre noget for kunsten i Ringsted, både i bybilledet, men også i kommende byggeprojekter. Det er et spørgsmål om at få sat kunsten på dagsordenen, hvilket ikke er sket før.

Sikre kunst i øjenhøjde Det vides endnu ikke, hvem der kan kommer til at bestemme over kunsten i kommunens offentlige rum. Men en ting er sikkert: Det bliver helt og aldeles uvildigt, forsikrer udvalgsformanden.

Kunsten skal være både event og værk - Rådet kommer til at bestå af fem rådgivere, der har lokal, regional og landsdækkende forankring, og for at sikre, at borgerne bliver hørt skal der også være en borgerrepræsentant, siger Daniel Nørhave (DF) om kunstrådet, der endnu ikke er blevet nedsat eller udpeget.

- Der kan stadig nå at ske lidt, for vi ved endnu ikke præcist, hvordan vi udpeger borgerrepræsentanten, siger udvalgsformanden, der nu har bedt administrationen om at finde et bud på hvordan.

Uvildigt råd Hvis kunstrådet bliver vedtaget, skal det kunne udpege og købe kunstværker for 250.000 kroner årligt, som er det beløb, der afsat i budgettet for 2020. Herefter kan billedkunstrådet søge om flere midler hos Statens Kunstfond.

Hertil kommer 300.000 kroner om året, der afsættes til kunst i kommunens byggerier og bygninger, men her er billedkunstrådet kun rådgivere, ikke administratorer af den pengepung, Ringsted Kommune som bygherrer sidder på.

- Det er for at sikre, at byggeprocessen ikke involverer for mange parter, men idéen er, at kunstrådet kommer til at være rådgivere fra sidelinjen, siger udvalgsformanden.