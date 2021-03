Formand for billedkunstrådet Morten Kamper Jacobsen glæder sig over, at der nu kan søges om støtte til mindre kunstprojekter i Ringsted Kommune. Foto: Jens Wollesen

Kunstprojekter kan få støtte fra mikropulje

- Billedkunstrådet har arbejdet hurtigt for at få retningslinjerne for den tidligere annoncerede mikropulje færdig. Vi har et ønske om, at der kan gennemføres mindre og hurtige kunstprojekter i Ringsted Kommune igennem året til glæde for borgerne og til gavn for de lokale kunstnere, siger formand for billedkunstrådet Morten Kamper Jacobsen.