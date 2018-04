Kunstkursus hos Farvebuen i Ringsted

Man kan komme på kunstkursus over to lørdage, de 14. april og den 21. april, begge dage fra klokken 14-18, hos Farvebuen, Møllegade 2.

For at udvide det begreb en smule kan man vælge en kold og en varm af hver, hvilket vil sig to røde, to blå og to gule.