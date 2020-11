Glakunstner Elin Krebs i sit værksted i færd med at lave unika smykker. Foto: Anders Ole Olsen

Kunsthåndværk og julemarked

I år er otte kunsthåndværkere gået sammen om et kunsthåndværker- og julemarked i Hallingelille. Det er fordelt i to huse på Hallingebjergvej - nummer 24 og 28. Markedet er åbent den 5. og 6. december samt 12. og 13. december klokken 10-16.

Merete Egede, ME Design, har unik strik, som trøjer og håndledsvarmere, som hun selv designer.

Keramiker Lars Gustafson har ting fremstiller i stentøj og raku. Sidstnævnte er brændeteknik, der giver spændende farver og krakeleringer, og ikke to ting er ens. Han laver desuden kvindefigurer og forskellige brugsting i stentøj.

Her skulle det nok være muligt at finde julegaver eller pynteting på markedet.

- Vi skulle have været på andre markeder, som er blevet aflyst, fortæller Elin Krebs og fortsætter:

- Vi er et af de erhverv, der bløder.

Derfor har de taget initiativ til at lave marked hjemme i økolandsbyen Hallingelille. Det foregår naturligvis i henhold til coronarestriktionerne med sprit, masker og afstand.

Der serveres gratis gløgg udendørs alle dage klokken 12-15. Hvis vejret er til det, er folk velkomne til at gå en tur i økolandsbyen, som har sin egen fredskov.

Besøgende gøres opmærksom på, Hallingelille er en bilfri by, så biler må holde på parkeringspladsen på Hallingebjergvej 1. Herfra er der ikke ret langt at gå til nummer 24 og 28. Det er bare at følge flagene.