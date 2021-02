Se billedserie Et stigende antal borgere tager en kikkert med i skoven. Det er absolut en god idé, anbefaler grøn guide i Ringsted Kommune Lars Berndt. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kunder er ikke i tvivl - Det her skal man have med i skoven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunder er ikke i tvivl - Det her skal man have med i skoven

Ringsted - 06. februar 2021 kl. 10:45 Af Susanne Christensen Kontakt redaktionen

En kikkert under armen er blevet standard for mange, der søger oplevelser i naturen. Det har direktør i Outdoor Adventure Jonas Morbæk tydeligt mærket på sit salg gennem det seneste år.

I højere grad end tidligere bruger vi naturen og specielt salget af kikkerter er i den forbindelse steget markant.

- Coronaen kunne mærkes, helt tydeligt. Under første lockdown var der ingen tvivl om, at folk hurtigt blev trætte af at sidde derhjemme med familien. De fik simpelthen øjnene op for naturen, siger Jonas Morbech.

I april og maj sidste år oplevede Outdoor Adventures webshop Kikkert Shoppen i Kværkeby en fremgang i omsætningen på 65 procent i forhold til samme periode året før. Typisk ligger salget af kikkerter på mellem 15 og 20 procent af den samlede omsætning.

Den største fremgang skete i maj, hvor salget af kikkerter alene steg med 138 procent.

Helt tæt på dyrene

De af Outdoor Adventures kunder, der investerer i en kikkert fortæller, at den forstærker deres naturoplevelse, fordi de bliver i stand til at se dyrene helt tæt på. Så man skal hverken være jæger eller fuglekigger for at skulle anskaffe sig en kikkert. Sådan en er for alle, der godt kan lide at færdes i naturen.

- Vi er vant til at se råvildtet stå ude på markerne og græsse, men når man ser dyrene gennem en kikkert, kan man virkelig se udtrykket hos dem. Her i Ringsted har vi også havørne og det er fantastisk at kunne se dem helt tæt på, siger Jonas Morbech.

Det er i øvrigt ikke nødvendigt at ofre flere tusinde kroner, hvis man påtænker at investere i en kikkert. Outdoor Adventures mest solgte model koster 589 kroner.

Jonas Morbech vurderer, at det er en fornuftig kikkert, der giver skarpe billedgengivelser, som er målestokken for kvaliteten.