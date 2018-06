Se billedserie De sidste spor af byfesten er ved at forsvinde i Ringsted mandag, hvor blandt andet tivoliet er ved at blive pakket sammen. Foto: Yngve Saxil Andersen

Kun tre blev dårlige til god byfest

Ringsted - 04. juni 2018 kl. 15:18 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klosterlunden i Ringsted begynder at ligne sig selv efter fire dage med Lions Byfest.

Tusinder af mennesker besøgte byfesten i løbet af de fire dage fra torsdag til søndag med høj sol og umanerligt høje temperaturer.

Af de tusinder gik det galt for tre personer i løbet af festdagene.

- Vi måtte tilkalde ambulancer tre gange til nogle, der var faldet om på grund af kombinationen af for meget varme og for lidt vand, siger Jan Fredholm fra Lions festudvalg til DAGBLADET Ringsted.

To mænd dejsede om næsten samtidig søndag eftermiddag, skriver DAGBLADET Ringsted.

Den ene faldt om på grusstien langs Sct. Bendts Kirke og fik sår i hovedet af stenene. Den anden mand sad på kanten af forlystelsen med radiobiler til børn, da han pludselig væltede om og lå hen over et hjørne af banen.

Han blev i første omgang hjulpet af tilkaldte Lions-folk, der gav ham vand og fik ham op at sidde, inden en paramediciner kom og tog over.

Bortset fra de tre uheldige gæster, kan Lions mandag sammenfatte byfest 2018 til en stor succes.

Alle fire dage har der været aktiviteter målrettet alle aldersgrupper.

Søndagen plejer for eksempel at være den mindst besøgte af dagene, men sangfænomenet Bro ændrede på det ved at tiltrække den jublende mængde teenagere, der blev hængende og nød resten af byfesten.

- Vi synes, at Klosterlunden viste sig at være perfekt til sådan en open air-koncert. Vi har satset på, at der skulle være aktiviteter for alle målgrupper alle fire dage. Det er den vej, vi skal gå fremover, mener Jan Fredholm.

Årets nye tiltag udover en søndagskoncert med et teenageidolet »Bro«, var for eksempel dartkonkurrencen, der gav mændene noget at lave, mens damerne spiste frokost.

En ungdomsfest med et band fra gymnasiet fredag aften viste sig også en tiltrækkende ide.

Lions begynder til september at lægge de mere deltaljerede planer for byfesten 2019.

