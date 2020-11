De fleste er gode til at huske at bruge mundbind i det offentlige rum såsom tog, busser og restauranter. Her er det i et lægehus, at borgerne bliver mindet om at tage mundbind på. Foto: Anne Wandahl

Kun to passagerer har fået bøder for manglende mundbind

Ringsted - 09. november 2020 kl. 17:03 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen

12 gange indtil videre er patruljer fra Midt- og Vestsjællands Politikreds rykket ud til anmeldelser om folk, der ikke brugte mundbind i tog eller bus.

Men 10 af sagerne viste sig at være uden hold i.

Midt- og Vestsjællands Politi dækker kommunerne Ringsted, Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns, der alle har mange pendlere til og fra hovedstaden blandt andet.

I det lys går det indtil videre derfor ganske udmærket for borgerne med at overholde restriktionerne i den offentlige transport inklusive brugen af mundbind.

- Vi laver tilsyn i den offentlig transport, når vi modtager anmeldelse fra enten tog-/busselskab eller borgere, fortæller Charlotte Tornquist, pressetalsmand i Midt- og Vestsjællands Politi til sn.dk.

To ud af 12 Når politiet ikke har planlagte, faste tjek af tog og busser, togstationer og busstoppesteder skyldes det, at behovet er begrænset.

- Vi oplever, at personale i tog og busser meget hurtigt reagerer, hvis nogen ikke bruger mundbind. Vi er ikke bekendt med, at der skulle være et generelt problem med, at folk ikke bruger mundbindene, siger Charlotte Tornquist.

Det ses også i sagsbunken, som er lille i forhold til, hvor mange mennesker, som bruger offentlig transport hver dag.

- Siden 30. september har vi haft 12 sager. Det er 12 sager, hvor vi efter henvendelser har sendt en patrulje til en bus eller et tog. Af de 12 sager førte fire til sigtelser for at overtræde virusrestriktionerne. Der er to sager fra Roskilde og to fra Greve, oplyser Charlotte Tornquist.

De to personer, der blev sigtet for coronaregelbrud i Greve fik senere deres sigtelser frafaldet, fordi der ved nærmere undersøgelse ikke var hold i dem.

Tilbage er to sigtelser, der er endt med bøder til to borgere for ikke at bruge mundbind i offentlig transport, og som ikke var fritaget for det.

I begge tilfælde drejer det sig om togpassagerer, som politiet har stået og ventet på, når deres tog ankom på Roskilde Station.

Lad politiet gør det Den ene er en 19-årig mand fra Kalundborg. Den anden bøde er givet til en passager, en 39-årig mand uden fast bopæl, som ikke ville bruge mundbind i et tog mellem Holbæk og Roskilde, oplyser Charlotte Tornquist.

I 12 sager har der altså 10 passagerer, som ikke brød reglerne.

En forklaring på det kan have at gøre med for meget angiveri.

Passagerer uden mundbind kan være fritaget for at bruge dem, og det skal man lade politiet om at afgøre.

- Man skal passe på ikke at få »leget« coronapoliti, hvis der ikke er grundlag for det, anfører Charlotte Tornquist.