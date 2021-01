Artiklen: Kun lidt over 60 kan komme til gudstjeneste i kæmpe kirke

Efter en kortvarig nedlukning hen over jul og nytår vender gudstjenesterne tilbage i Sct. Bendts Kirke og Klostermarkskirken fra søndag.

Det bliver ikke dog ikke helt almindelige af slagsen.

Mens alle kirkegængere må væbne sig med mundbind og holde mindst to meters afstand til hinanden, hvis de ikke ankommer sammen, er der også et begrænset antal pladser på kirkebænkene.

Således kan kun 64 og 32 kirkegængere blive lukket ind i henholdsvis Sct. Bendts Kirke og Klostermarkskirken. 18 kan få adgang til kapellet.

- Det er en væsentlig skærpelse, men hele det kirkelige system mener, det er vigtigt at holde kirken åbent. Det mener jeg også godt, man kan, så længe, det er forsvarligt, siger Else Erikstrup, forkvinde for menighedsrådet i Ringsted Sogn.

-Vi har vist rettidig omhu og sikret os så godt som muligt, så vi glæder os til at byde alle velkommen på søndag, siger hun.

Sct. Bendts Kirke har fortsat åbent i tidsrummet kl. 10-13, dog må der højst være fem personer ad gangen i kirken.