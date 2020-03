Kun fire butikker er åbne i Ringsted Outlet

Ringsted Outlet oplyser fredag på sin hjemmeside, at det kun er fire ud af 50 butikker, som fortsat har åbent.

Det drejer sig ud over McDonald's om Betty Barclay, Woolford og Fashion Factory.

Der vil være adgang for et begrænset antal kunder ad gangen og det forventes også, at kunderne holder god afstand.