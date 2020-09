Kulturudvalgsformand får »kunstværk« i fødselsdagsgave

Knapt fik formand for Kultur- og Fritidsudvalget Daniel Nørhave (DF) sat navne på medlemmerne i Ringsted Kommunes nye kunstråd, før han selv fik sat et kunstværk foran sin hoveddør onsdag morgen.

Anledningen er, at byrådspolitikeren onsdag fylder 30 år.

- Jeg blev vækket i morges klokken 6 af mine gode venner, og de havde medbragt denne nymoderne kunst, som bliver udstillet for 7. gang i Danmark, lyder det fra fødselaren.

Daniel Nørhave ses her ved foreningernes minigalla i Ringsted Kongrescenter. Foto: Kenn Thomsen

Han lægger ikke skjul på, at han i løbet af de sidste par år har gjort sig fortjent til at få kunstværket udstillet foran sin egen hoveddør i nogle dage.

Han blev af flere omgange overdynget med friske peberkorn af vennerne, inden de blev inviteret inden for til morgenmad.

Skulpturen er købt i Den Blå Avis, og det er også her, at Daniel Nørhave har tænkt sig at sætte den til salg, så den kan glæde endnu flere ugifte 30-års fødselarer i den kommende tid.