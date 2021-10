Kultursteder melder udsolgt for børnearrangementer

- Der er stor interesse for arrangementer i børnehøjde. Jeg tror, det er et udtryk for, at der er noget, der er blevet forsømt under corona og derfor også et ophobet behov for at komme ud og opleve nogle ting sammen. Jeg tror også, det er et udtryk for, at familien Danmark har det rigtigt fint økonomisk og prioriterer fælles oplevelser i husholdningsbudgettet, siger Marius Byriel, leder af Ringsted Kongrescenter.

Her er musical-forestillingen »Busters verden« næsten udsolgt, mens »Pippi Langstrømpe« og »Sigurd Barretts Juleshow« også sælger godt.