Ringstedlistens Lars Tegl Rasmussen (tv.) ses her til borgermødet forud for de afsluttende forhandlinger om budgettet for 2021. Ved budgetforhandlingerne havde han Kulturkino på sit partis ønskeliste. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Kulturkino kom på budget - pænt beløb i vente Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturkino kom på budget - pænt beløb i vente

Ringsted - 25. oktober 2020 kl. 06:31 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Byrådspolitikerne i Ringsted Kommune valgte at afsætte et betragetligt beløb til det måske kommende kultursted i Kino Ringsted i Tinggade.

Læs også: Uenighed og skimmelvamp udskyder start af kulturkino

Det skete, da der blev indgået budgetforlig i Ringsted Kommune i september måned.

Det var den politiske enmandshær, Lars Tegl og hans liste, Ringstedlisten, der var skyld i, at biografen ikke blev forbigået, da der blev delt budgetgaver ud.

- Æres den, som æres bør. Det er Lars Tegl, der har født den her ide. Vi andre er bare gået med til det, fordi vi gerne vil støtte biografen som kultursted, siger Per Flor (S), da DAGBLADET spørger, hvordan støttebeløbet blev en del af budgettet.

Ringstedlisten havde stillet som forslag, at politikerne lavede en hensigtserklæring om, at en kommende kulturkino skulle have et stort støttebeløb svarende til det beløb, som den nye moderne biograf, Moviehouse modtager. Moviehouse får 1,5 millioner kroner fordelt over tre år fra Ringsted Kommune.

Betinget støtte

I stedet besluttede politikerne altså at afsætte de 200.000 kroner til udbetaling i 2021.

Per Flor har selv været optaget af det nye kulturinitiativ, som en stor gruppe frivillige borgere arbejder på. Og politisk var der bred enighed om støtten.

- Vi blev til sidst enige om at sætte penge af, men med det forbehold, at de kun udbetales, hvis projektet bliver til noget, og hvis ejeren får fjernet skimmelsvampen.

- Det er for at hjælpe dem på benene. De har været under et økonomisk pres.

Formanden for Kino Kultur Ringsted Peter Helmersen har ikke hørt, at der er sat et beløb af til foreningen.

- Det vil da være dejligt, hvis det er rigtigt, siger han til DAGBLADET Ringsted.