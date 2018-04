Se billedserie I 2017 modtog Jan Bruun Hansen Integrationsprisen i Ringsted Kommune for sin mangeårige indsats. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Kulturel brobygger går på pension Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturel brobygger går på pension

Ringsted - 19. april 2018 kl. 14:58 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Koordinator i Ringsted Syd Jan Bruun Hansen stopper i morgen efter 42 års virke i Ringsted Kommune

- Det er en mærkelig fornemmelse, for mit arbejde er blevet en del af min identitet. Derfor skal jeg uden tvivl finde på noget nyt at bruge tiden på. Det bliver formentlig frivilligt arbejde for Dansk Flygtningehjælp, siger Jan Bruun Hansen, da vi møder ham torsdag formiddag ved Ahorn Hallen.

Det er i dette område, at Jan Bruun Hansen har brugt sine arbejdstimer siden 1976, hvor han blev ansat som lærer på Sdr. Parkskolen (i dag Campusskolen) og her arbejdede han frem til 2012. Her havde Jan flere forskellige funktioner i gennem årene. Hans hovedinteresse var dog arbejdet med de unge, både som klasselærer, skole- og ungdomsvejleder, forebyggelseslærer, miljøarbejder, SSP'er, fritidsprojekter for unge i udfordringer samt samarbejde med ungdomsuddannelserne og erhvervslivet med arbejdspraktik.

Som lærer var Jan Bruun Hansen med til at udvikle og udarbejde flere projekter i Ringsted Kommune, bl.a. 10. klasse, erhvervsklasse og undervisningsforløb i forhold til børn og unge, der havde behov for at blive støttet i at komme videre i en ungdomsuddannelse.

De sidste 14 år har Jan Bruun Hansen været ansat som koordinator i Ringsted Syd, hvor han har været med til at udvikle lokalområdets muligheder for beboerne, samt styrke det tværfaglige arbejde omkring børn og unge, ved inddragelse af det professionelle og private netværk med henblik på at udnytte ressourcerne bedst muligt til gavn for familierne i området.

- Det blev for svært at kombinere arbejdet som skolelærer med arbejdet som koordinator for aktiviteter med mere i Sdr. Park, og derfor var det naturligt at skære lærerdelen fra, fortæller Jan Bruun Hansen, der har været ansat i 16 timer om ugen i koordinatorrollen.

Der holdes reception for samarbejdspartnere, foreninger i Ringsted Syd og familien i multisalen i Ahorn Hallen fredag den 20. april klokken 16.30.