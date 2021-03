Kulde forsinker færdiggørelse af nyt kirketag

- Lige på nuværende tidspunkt er vi udfordret på grund af kulden. Vi går med varmeblæsere, og når det bliver for koldt, er vi nødt til at indstille arbejdet helt, siger Kenneth Ottergren.

Tidens vekslende temperaturer forsinker arbejdet en smule. Ikke fordi kobberlæggerne er særligt kuldskære, men fordi kobberet simpelthen risikerer at sprække, fortæller Kenneth Ottergren, der er ledende kobberlægger i det Hillerød-baserede VVS-firma Erik Nielsen.

Månedens pludselige kulde gjorde, at blikkenslagerne var nødt til at indstille den igangværende taglægning henover næsten tre uger - og nu er nattefrosten sågar kommet tilbage efter en periode med plusgrader.

Kobberlæggerne har næsten nået toppen af kirketårnet. Her mangler de øverste kviste og noget pynt at blive svøbt i kobber, inden taget står skinnende og i første omgang brunt tilbage.

- Det skrider superfint frem, men det hele kommer meget an på vejret. Får vi nattefrost, kan det godt være, at vi bliver forsinket, siger Kenneth Ottergren, der nævner, at deadline tidligere var omkring den 1. april.

På grund af den seneste kulde bliver færdiggørelsen dog lidt senere.

- Jeg håber under alle omstændigheder, at vi er færdige omkring midten af april, siger Kenneth Ottergren, der mener, at Sct. Bendts Kirke uden stillads og med ny hat står helt klar til Ringsted i forsommeren.