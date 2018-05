Det indvendige af et hus i Vedbæk blev raseret, da en mand lavede hjemmelavede kanonslag. En mængde sprængstof på 300 gram eksploderede. En mand fra Ringsted blev fredag dømt for blandt andet at have kemikalier nok til at lave 11 kilo sprængstof. Nok til 560 kanonslag. Foto: Lars Ramlow

Krudtlager og forbudte kopier koster dyrt

Ringsted - 19. maj 2018 kl. 05:33 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En mand i Vedbæk sprængte sin højre underarm af, og hans hus fik omfattende skader, da han sad og lavede hjemmelavede kanonslag og røg imens.

Det skete i november 2015. To år senere fik manden en straf på tre måneders ubetinget fængsel for brud på fyrværkeriloven og for at forvolde fare for andres liv og lemmer.

Sagen fra Vedbæk fyldte en del, da en 40-årig mand fra Ringsted fredag fik sin dom i Retten i Roskilde, skriver DAGBLADET Ringsted.

25 kilo sortkrudt og kemikalier nok til at fremstille over 500 kanonslag lå i et udhus hos den 40-årige mand, da politiet ransagede hans bopæl et sted i Ringsted Kommune.

Fyrværkerihuset blev afsløret, da politiet opsøgte manden for at beslaglægge hans computer på grund af mistanke om ulovlig deling af næsten 12.000 ophavsretsbeskyttede værker som film, lydbøger, tv-serier, musik og computerspil.

Retten i Roskilde afgjorde fredag, at den 40-årige er skyldig omfattende krænkelser af ophavsretten, og han er skyldig i brud på fyrværkeriloven under skærpende omstændigheder.

- Det er farligt. Jeg har haft flere ubehagelige og triste sager om, hvor galt det kan gå, sagde dommer John Larsen til den 40-årige.

Han fik tre måneders betinget fængsel. Han skal betale sagens omkostninger og desuden Forvarets endnu ikke opgjorte udgift til at fjerne, transportere og destruere alle krudtkemikalierne.

Desuden risikerer den 40-årige at havne i en civil sag om et erstatningskrav på over 600.000 kroner til de krænkede kunstnere.