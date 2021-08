Krofatter skød papegøjen

Ejer af Rådhuskroen i Ringsted Henrik Korndrup Petersen har i mange år været medlem af Fugleskydningsselskabet for Ringsted og Omegn.

Han har dog sjældent haft tid til at deltage i arrangementerne, fordi de altid slutter med en tre retters middag i Rådhuskroens lokaler i Sct. Bendtsgade.

Det bliver der måske lavet om på i det kommende år. I hvert fald blev han i aftes kåret som årets fuglekonge til stort bifald fra de omkring 100 fremmødte skydebrødre.

Afgørelsen var faldet sidst på eftermiddagen, hvor Anker Hvidesten på skud nummer 289 fik løsnet brystpladen på den opsatte fugl på skydebanen på Korsevænget, og da han i dagens anledning skød for krofatter Henrik Korndrup Petersen var sagen klar.

Kroejeren bliver dermed fuglekonge nummer 178 i Ringsteds ældste forening, der har 179 år på bagen. Han overtager posten efter Leif Nielsen, der fik ros af direktionsformand René Malcow for ikke at have gjort noget som helst forkert i løbet af året, der er gået uden de sædvanlige arrangementer på grund af coronapandemien.

Årets skydning faldt dog så sent på sommeren, at alle restriktioner var ophævet og dagen kunne afvikles med alle de tilhørende traditioner. Blandt dem er, at den nykårede fuglekonge får lov til at nyde en velskænket øl i det traditionsrige horn, som fuglekongen skal placere et centralt sted i sit hjem i løbet af det år, hvor han regerer.

Udover fugleskydning og festmiddag fik fugleskydningsselskabet også holdt den udskudte generalforsamling. Det skete som optakt til skydningen på Korsevænget.

Her kunne kasserer Jens Peter Jensen byde otte nye fugleunger velkommen. Det er Niels Tue, Henrik Schuster Andersen, Tommy Dahl, Michael Stoltenberg, Johnny Kristiansen, Svend Aage Jørgensen, Jørgen P. Hansen og Tonny Christiansen.

Derudover blev Ole Mortensen hædret for 50 års medlemsskab af foreningen, mens Mogens Rasmussen og Henning Feddersen blev hyldet for 40 års medlemsskab.