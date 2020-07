Kritik er gjort til skamme: Det er det helt rigtige sted

Selvfølgelig kan det ske, at drenge fra 7. klasse spiller op til de lidt ældre drenge fra FGU, men at det er helt naturligt, og noget, der sagtens kan rummes, er vurderingen.

- Det er det helt rigtige, at vi er hernede. Det er et uddannelsesmekka, hvor unge kan spejle sig i hinanden. Det er også derfor, vi har leveret så mange elever til uddannelser tæt på, MSG, VUC, HF, siger Henrik Bøll Larsen.

Det er givetvis for tidligt at sige noget om den generelle udvikling med kun et skoleår i bagagen. Men afdelingschefen føler sig sikker på, at man så rigtigt, da man fik skolen til campusområdet.