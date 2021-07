Når der kommer fadøl inden bords under en EM-kamp på storskærm, vil der automatisk opstå behov for en tur på toilettet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kritik af toiletforholdene i bymidten

Ringsted - 13. juli 2021 kl. 14:43 Af Niels Nedergaard

Når øllene hældes ned i lange baner, og der bliver nydt et godt glas vin eller to, løber alkoholen hurtigt gennem systemet. Og det kræver naturligvis gode muligheder for at kunne komme på toilettet.

Men for borgerne i Ringsted er der mangel på toiletter, og det er især i forbindelse med Summer Days i byen, hvor der kan være lange køer til toilettet og svære forhold for personer i kørestol eller lignende.

Én af de utilfredse borgere i byen er 77-årige Lisbeth Appel, der har oplevet store vanskeligheder med at kunne komme på toilet i forbindelse med de mange arrangementer ved Valdemarscenen.

- Der er simpelthen så dårlige toiletforhold i Ringsted, og jeg ved ikke, hvor mange gange de har bygget om på torvet, men det har aldrig været så vanskeligt som nu at komme på toilettet for gamle mennesker, som har brug for et toilet, siger Lisbeth Appel, inden hun tilføjer:

- Der er ingen, som kan komme på toilettet ved Ringsted torv, hvis de har en rollator eller en kørestol. Jeg har også snakket med flere, som oplever det samme. De er også meget utilfredse med forholdene, og jeg har påtalt det mange gange, men der er ikke blevet gjort noget ved det, lyder det fra en utilfreds Lisbeth Appel.

Kender intet til kritik

Hos arrangørerne af Summer Days i Ringsted kan man dog ikke nikke den mindste genkende til kritikken af toiletforholdene i forbindelse med arrangementerne.

Det fortæller Christian Molsing Sørensen, der er souschef og eventansvarlig hos Ringsted Kongrescenter, som står bag Summer Days.

- Vi har ikke fået nogen henvendelser faktisk, så det er ikke noget, vi kender til. Men vi har jo mulighed for at åbne op for handicaptoilettet inde på Rådhuset, så hvis man tager kontakt til os, så kan vi også åbne op for det, siger Christian Molsing Sørensen.

Han understreger samtidig, at arrangørerne ikke har tænkt sig at udvide kapaciteten i forhold til de nuværende toiletmuligheder, da de endnu ikke har oplevet, at det har været et problem, som det står til lige nu.

- Vi har vores arrangementer, og vi har vurderet, at den toiletvogn vi har sat op, også er tilstrækkelig til den kapacitet, vi har til vores arrangementer. Selvfølgelig vil der være stort pres på og komme kø, når der er mange mennesker, men generelt oplever vi ikke større køer til toiletterne, fastslår Christian Molsing Sørensen.

Det er dog et generelt problem med manglende toiletforhold i Ringsted Kommune. Det fortæller borgmester Henrik Hvidesten (V), der godt er klar over problematikken.

- Den har vi jo hørt mange gange før, og det er et generelt problem med manglende toiletter i Ringsted. Vi gør naturligvis, hvad vi kan for at optimere forholdene, lyder det korte svar fra borgmesteren.

Summer Days varer hele sommeren og slutter først i begyndelsen af september.