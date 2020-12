Finn Andersen ses her på Café Skema sammen med Kristendemokraternes landsformand Isabella Arendt, da han i november sidste år offentliggjorde, at han skiftede til sit nye parti fra Konservative. Foto: Jens Wollesen

Kristendemokrater har valgt spidskandidat

Ringsted - 16. december 2020 kl. 06:47 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Ringsted: Finn Andersen er Kristendemokraternes spidskandidat til regionsrådet i Region Sjælland og byrådet i Ringsted Kommune.

Når Ringsted-borgerne og øvrige sjællændere 16. november 2021 går til stemmeurnerne i forbindelse med regionsråds- og kommunalvalget, er det derfor en velkendt profil fra Ringsted-området, som Kristendemokraterne har valgt til spidskandidat.

Den garvede politiker Finn Andersen skal forsøge at sikre Kristendemokraterne en plads i regionsrådet og samtidig bevare partiets ene sæde i byrådet.

- Jeg mener egentlig, at regionerne bør nedlægges, men hvis jeg bliver valgt ind, får vælgerne en person, som tør gå i kødet på de andre politikere. Jeg vil gerne rode lidt op i den måde, tingene foregår på, siger Finn Andersen.

For lidt over et år siden forlod Finn Andersen Det Konservative Folkeparti for i stedet at melde sig ind hos Kristendemokraterne efter en kort periode som løsgænger. Det skete efter 11 år som konservativt byrådsmedlem. Dermed blev Finn Andersen partiets første byrådsmedlem på Sjælland i denne valgperiode.

Finn Andersen vil ikke afsløre, hvor mange personlige stemmer, han håber at opnå ved henholdsvis det kommende kommunal- og regionsrådsvalg. Han erkender dog, at der skal en stor indsats til for at opnå valg til regionsrådet.

- Jeg skal rundt i hele regionen for at promovere mig selv og være synlig, for folk skal lære mig at kende, siger spidskandidaten.

Tidligere har Finn Andersen repræsenteret først Venstre og siden Konservative i byrådet.

Kristendemokraternes nye spidskandidat fik et godt resultat ved kommunalvalget i 2017, hvor han stillede op for Det Konservative Folkeparti. Her fik han 1.137 personlige stemmer - næstflest i Ringsted Kommune.

Ved regionsrådsvalget samme år fik Finn Andersen 899 personlige stemmer og blev ikke valgt.