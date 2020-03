Se billedserie Borgmester Henrik Hvidesten (tv) og kommunaldirektør Jacob Nordby er en del af Ringsted Kommunes krisestab, der blev nedsat torsdag morgen. De mødes efter behov i byrådssalen, der er tilpas stor til at skabe den nødvendige fysiske afstand mellem mødedeltagerne. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Kriseberedskab sat i værk for at håndtere coronasmitte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kriseberedskab sat i værk for at håndtere coronasmitte

Ringsted - 12. marts 2020 kl. 16:05 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted Kommune etablerede torsdag morgen en krisestab bestående af direktionen og borgmester Henrik Hvidesten (V). Gruppen mødes efter behov i byrådssalen for at styre Ringsted Kommune bedst muligt gennem den coronakrise, som Danmark står midt i.

Alvorstonen blev skærpet yderligere i aftes på det pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte, at regeringen havde besluttet, at Danmark skal lukkes ned i foreløbig to uger.

- Jeg håber, at alle kommunens borgere forstår, hvor alvorlig en situation, vi står i. Det er meget vigtigt, at alle følger de tiltag, som nu bliver sat i værk, så vi sammen kan afværge de værste følger af coronavirus, siger Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten.

Ved det første krisemøde i morges blev der skabt et overblik over, hvor mange af de kommunale medarbejdere, der kan sendes hjem.

- Der er fortsat brug for en hel del medarbejdere for at holde hjemmeplejen, plejecentrene og nødpasning kørende. Det gælder også support fra eksempelvis it-afdelingen, siger kommunaldirektør Jacob Nordby.

De kommunale medarbejdere, som bliver sendt hjem, har alle fået etableret elektronisk adgang til det kommunale it-system, så de kan arbejde hjemmefra.

- Det er sagtens muligt at arbejde med eksempelvis lokalplaner og børnefaglige undersøgelser hjemmefra, påpeger kommunaldirektøren, der også forventer, at en del medarbejdere vil blive sat til at klare andre opgaver, end de er vant til.

- Vi må forvente, at der er væsentligt flere kommunale medarbejdere, som bliver smittet med coronavirus i den kommende tid, og derfor er vi nødt til at trække på alle vores raske medarbejdere for at kunne opretholde et tilfredsstillende nødberedskab, tilføjer Jacob Nordby.

relaterede artikler

Nu melder kommunen ud: Disse funktioner lukker ned 12. marts 2020 kl. 11:10

Corona: Gymnasieelever skal have virtuel undervisning 12. marts 2020 kl. 10:28

Kongrescenteret lukker i 14 dage 12. marts 2020 kl. 10:09