Krifa lægger afdelinger i Roskilde og Næstved sammen

Det drejer sig om to af Krifa's afdelinger i henholdsvis Roskilde og Næstved, som slås sammen til én afdeling midt i Ringsted by.

En sammenlægning har længe været på tegnebrættet, fortæller afdelingschefen, men da hun på et tidspunkt fik ansvaret for begge afdelinger i de to byer, blev der sat ny fokus på ønsket.

En af arkitekterne bag den ide er den nuværende afdelingschef for de to afdelinger, Anna Pind.

- Det, vi gerne vil, er at skabe en synergieffekt mellem de to afdeliger, fordi flere medarbejdere giver flere kompetencer samlet på ét sted. Vi vil kunne give flere og bedre tilbud til medlemmerne. Og så ligger lokalerne bare rigtig godt, både i forhold til motorvej og offentlig transport.

Corona udsatte flytning

- Ved at samle afdelingerne til én, bliver vi 14-15 medarbejdere ét sted i stedet for at være to små afdelinger med 6-7 medarbejdere hvert sted, forklarer hun og tilføjer: