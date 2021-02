Se billedserie Holdet bag aktivitetsposerne. Fra venstre: Benjamin Stokholm, Michael Nielbo, Ras Wolff, Gitte Helmersen og Lars Hansen. Foto: Jens Wollesen

Kreativitet i poser på rad og række

Ringsted - 02. februar 2021 kl. 16:39 Af Susanne Christensen Kontakt redaktionen

Ringsted: Normalt summer Opalens mange værksteder af kreativitet, men på grund af coronarestriktionerne er der ikke meget gang i hverken træsløjd eller trylledej. Derfor er personalet begyndt at forære aktivitetsposer ud til de børn, der nu må blive hjemme.

- Vi har fået rigtig god respons på det. Forældrene betaler stadig til sfo'en, selv om deres børn ikke kommer i øjeblikket. Men vi er stadig på arbejde, så derfor skal vi finde måder at aktivere børnene. Vi skal jo tage det her sociale ansvar, siger leder af Opalen i Ringsted, Michael Nielbo.

De farvestrålende poser, der hænger på rad og række indeholder materialer til mellem fire og fem kreative projekter, eksempelvis filt til at klippe en blomst eller stykker af garn, som skal samles til en engel. Dertil lægger pædagogerne instruktionsvideoer til projekterne op på platformene Aula og Tabulex.

Optur i løbet af ugen

Idéen til aktivitetsposerne opstod for at give børnene bare en snert af den kreativitet, de var vant til. Poserne, der bliver hængt op de fleste af ugens dage, nyder stor popularitet.

Pædagogerne har oplevet, at da hjemmeskolen var forbi, forsvandt samtlige poser i løbet af en halv time.

- Der giver børnene en tid, hvor de kan være kreative. Når forældrene også arbejder hjemmefra og hverdagen skal køre, ender den ofte i rutine. Med de her poser får de en snert af den kreativitet, de er vant til. Så kan de få en lille optur i løbet af ugen, siger pædagog Gitte Helmersen.

Samtidig giver det god mulighed for at personalet kan tænke kreativt. Når børnene ikke kan komme i sfo, er alle tvunget til at finde løsninger på, hvordan de bringer sfo'ens tilbud til børnene. Nogle af forældrene har været så begejstrede over idéen, at de har taget billeder af poserne og sendt dem til venner, som har børn i andre sfo'er, så idéen kan blive spredt til andre.

De må ikke glemme os

Der er vigtigt, at børnene bevarer kontakten til Opalen og hinanden. Når de kommer og henter en aktivitetspose, giver det en mulighed for at hilse og høre, hvordan det går.

- Vi vil gerne have, at de ikke glemmer os. De kan sagtens selv finde opskriften på trylledej på nettet, så vi skal minde dem om, at vi har en masse sjove aktiviteter til dem, så de har lyst til at bruge Opalen, når corona- restriktionerne bliver ophævet, siger pædagog Lars Hansen.

Han ser desuden en mulighed for at tænke videre i, hvordan Opalen kan bruge aktivitetsposerne i andre sammenhænge fremadrettet.

Sideløbende med aktivitetsposerne åbner Opalens pædagoger hver dag en server i halvanden time. Her kan de børn, der har lyst, logge på hjemmefra og spille Minecraft, mens de snakker sammen.

Der er sågar nogen, som har fundet på, at åbne deres egen server, hvor de kan spille og snakke, så de kan holde kontakten hjemmefra.