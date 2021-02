På lililib.dk er der inspiration at hente til hyggelige aktiviteter i vinterferien. Pr-foto

Send til din ven. X Artiklen: Kreative projekter med biblioteket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kreative projekter med biblioteket

Ringsted - 15. februar 2021 kl. 09:59 Kontakt redaktionen

Der er mulighed for hyggeligt samvær med familien her i vinterferien. På siden lililib.dk lancerer Ringsted Bibliotek en række korte film med inspiration til kreative projekter for hele familien.

Selvom nogle måske føler at de ikke kan gøre alt det, de gerne vil i vinterferien, så er der ingen grund til at kede sig. På siden lililib.dk lancerer Ringsted Bibliotek en række korte film med inspiration til små kreative projekter, som børn kan lave med familien.

DIY Værkstedet på lililib.dk er et gør-det-selv univers for hele familien, hvor der er gode ideer, tips og litteratur til små kreative projekter. Det kan være hvordan man laver sin egen drømmefanger, fletter et planteophæng eller lærer at tegne med kul. I korte film vises, hvordan man kommer i gang, hvad der skal bruges og hvor der kan læses mere i bøger, som kan lånes på biblioteket.

Lililib er en forkortelse for Live-Life-Library, der handler om, at man skal leve livet med sit bibliotek. Lililib henvender sig i høj grad til børn og børnefamilier - og alle der vil lære nyt.

Fællesnævneren for alt, hvad der foregår på lililib.dk er, at det skal inspirere brugere til at komme i gang med vigtige dele af deres liv, som kan bidrage til glæde, fællesskab og kundskab.

Lililib.dk er produceret af Ringsted Bibliotek.