Kreative løsninger skal skabe plads til de store skoleelever

- Vi har i første fase af genåbningen oplevet en stor kreativitet i vores skoler og daginstitutioner, og jeg er overbevist om, at vores skoleledere allerede har gjort sig nogle tanker om, hvordan de skal få sammensat en skoledag, der også rummer de ældste elever. Der er dog ikke tvivl om, at der bliver behov for en elastik i forhold til det tilbud, som den enkelte skole vil kunne tilbyde. Der er stor forskel på vores folkeskolers fysiske muligheder både inde og ude, og hvis de nuværende pladskrav fastholdes, vil det være nødvendigt at tænke nye tanker og eventuelt tage andre faciliteter i brug for at få det til at lykkes, siger Henrik Hvidesten.