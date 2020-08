Se billedserie Bente Kure og Leif Ernstsen spillede inden coronakrisen ofte for seniorgrupper og som indslag til kurser og konferencer. Viseduoen har spillet sammen siden 1985. Foto: Anders Ole Olsen

Kreativ duo: Livemusikken skal ikke forsvinde på grund af coronavirus

Ringsted - 21. august 2020

Mens regeringen og folketinget forhandler om spillestedernes fremtid set i coronaens skær, har duoen Bente Kure og Leif Ernstsen taget sagen i egen hånd.

- I stedet for at sidde med hænderne i skødet og vente på bedre tider, har vi kigget ud ad vinduet og tænkt, at vi jo har en stor have og hvorfor dog ikke spille dér, når man nu ikke kan komme ud i landet med musikken, siger Bente Kure.

Parret bor i naturskønne omgivelser på Prøvegårdsvej 35 ved Nordrup tæt på grænsen mellem Ringsted og Faxe Kommune. De har bygget en interimistisk scene ved en lille dam i haven. Scenen har allerede tre gange i løbet af sommeren været benyttet til corona-korrekte koncerter.

- Vi kalder det »Musik under blodbøgen« og foreløbig er det altid søndag eftermiddag. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger og flere er mødt op alle tre gange, fordi de virkelig har savnet at komme til koncert, mens coronakrisen har været på sit højeste, fortæller duoen.

Musikalske gæster Udover selv at spille ved havekoncerterne er Bente Kure og Leif Ernstsen begyndt at invitere musikere udefra.

På søndag 23. august er der musikalske gæster fra Jylland til havefestival fra klokken 13-17. Singersongwriter Søren Krogh har guitarist Janus Beckmann med til festivalen, der også byder på koncert med Shantygruppen Nor.

- Det er, hvad vi kalder såkaldte »kontakt-løse« koncerter. Publikum medbringer egne klapstole, drikkevarer og mad på ægte skovtursfacon, og der er både masser af plads til at skabe behørig fysisk afstand, og et lige så stort hjerterum til på et andet plan at skabe nødvendig nærhed, forklarer Leif Ernstsen.

Viseduoen havde en tætpakket koncertkalender fra marts til juli, som med et blev tom, da coronakrisen ramte.

- Jeg må indrømme, at jeg røg ned i et sort hul, for lige pludselig forsvandt alle vores indtægter, men nu er vi begge indstillet på, at vi skal fremad og tage tingene, som de kommer. Vi må sammen med koncertarrangørerne bøje os begge veje for at kunne spille koncerter på trods af corona-restriktionerne, siger Bente Kure.

Optog små koncerter Hun har brugt coronapausen på at skrive nye sange heriblandt en sang med titlen »coronalåst«.

- Der er også kommet en sang ud af de sms'er med forskellige ordlege, som jeg har haft kørende med nogle af mine tætte venner i løbet af de seneste måneder, tilføjer Bente Kure.

Undervejs begyndte duoen også at optage minikoncerter med tre numre af gangen og lægge dem ud til deres publikum via YouTube hver søndag fire uger i træk.

- Det var der mange, som var glade for. Vores musik nåede blandt andet ud til mange enlige, siger Leif Ernstsen.

Arrangør-duoen opfordrer til, at man sender en sms på telefon 21 65 01 63, hvis man gerne vil komme til en søndagskoncert, så der kan skabes nok plads til alle på den store græsplæne foran scenen. Parret har opsat flag med to en halv meters mellemrum, så publikum let kan fordele sig med tilpas afstand.

Søndag 6. september klokken 13-17 hedder de musikalske gæster under blodbøgen på Prøvegårdsvej »Christensen & Kanne Folkband«. Det er en sjællandsk kvartet med viser og sange, gode grin og tænksomme tekster.