Krav til minister: Farlige rundkørsler skal sikres

- Jeg oplevede ministeren som lydhør. Han kan godt se, der er et behov for at gøre noget. Vi skal have skilt de bløde og de hårde trafikanter ad. Hans problem er, at der ikke er penge til det i øjeblikket. Men jeg forventer, at Vejdirektoratet går videre med at planlægge frem mod, at der så er nogle konkrete projekter, når der findes nogle penge.