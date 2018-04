Artiklen: Krav om hård straf for at opbevare 1,2 ton hash

Krav om hård straf for at opbevare 1,2 ton hash

En 23-årig mand fra Ringsted, der er tiltalt for at have distribueret 1,2 tons hash til forskellige adresser i Danmark, får mandag sin dom ved Retten i Roskilde. Anklageren i straffesagen har krævet fem år og seks måneders fængsel til den 23-årige samt frakendelse af retten til at føre bil i to år. Det skriver DAGBLADET Ringsted.