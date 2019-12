- Jeg kan godt forstå, at vi skal have specialiserede sygehuse. Det giver god mening. Men jeg kan ikke se, at vores gamle, syge og svækkede skal ud og køre så langt for at få taget en blodprøve.

Kræftoverlever om sygehuslukning: Det virker kaotisk

Jan Fredholm lider af en kronisk blodkræftsygdom, som han får eksperimenterende behandling for. Det kræver blodprøver. Mange blodprøver. Adskillige morgener er Jan Fredholm stået ekstra tidligt op for være på Ringsted Sygehus klokken 6.30 - en halv time før blodprøvetagningen åbner. På den måde kunne han nemlig nå at være blandt de første til at få taget en blodprøve og få den med, når blodprøverne klokken 8.15 blev afhentet og kørt til analyse.

For halvandet år siden kom han med i et internationalt forskningsprojekt. Det blev ved lodtrækning bestemt, hvem der skulle have kemoterapi, og hvem der skulle have en ny eksperimentel medicin.

Jan Fredholm fik den nye medicin, og den viste sig hurtigt at have en særdeles god virkning på kræften i hans blod. Men det krævede, at han skulle have taget ekstra mange blodprøver, blandt andet for at teste, hvordan kroppen reagerer på medicinen.

- På et tidspunkt blev jeg optrappet i medicin. Medicinen var så effektiv, at den slog flere kræftceller ihjel, end kroppen kunne nå at skille sig af med. Så skulle jeg have taget en blodprøve igen. De døde kræftceller hober sig nemlig op i kroppen og kan krystallisere sig ud gennem nyrerne. Nogle gange så det ikke så godt ud, fortæller Jan Fredholm.

- Som patient bliver det her helvedes hedt. Jeg tænker, politikerne selv skulle have lov at komme på et laboratorium. De tror nok, at en hvilken som helst sygeplejerske kan tage de blodprøver. Men så enkelt er det ikke. Og samfundsøkonomisk bliver det meget dyrt. Jeg kan godt forstå, at vi skal have specialiserede sygehuse. Det giver god mening. Men jeg kan ikke se, at vores gamle, syge og svækkede skal ud og køre så langt for at få taget en blodprøve.