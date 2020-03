Jan Fredholm (th.) fortæller her om planerne for Lions Club Ringsteds byfest sidste år, mens Marius Byriel lytter. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Kræftoverlever: Jeg fløj hjem med gummihandsker på

Jan Fredholm lider af velbehandlet, men uhelbredelig blodkræft. Han har buret sig inde på sit kontor, og hustruen klarer alle indkøb.

Ringsted - 16. marts 2020

Jan Fredholm fra Ringsted er en af kræftforskningens succeshistorier. Som kræftoverlever med den uhelbredelige blodkræftsygdom kronisk lymfastisk leukæmi, priser han sig lykkelig for, at han fik en ny form for eksperimental behandling, der har gjort ham så rask, som han kan blive med den alvorlige sygdom.

Han har en rum tid levet sit liv, som han plejer. Det vil blandt andet sige, arbejdet og rejst. Men for 14 dage siden bankede den frygtede COVID-19 pludselig på og mindede ham om hans sårbare situation.

- Jeg var til møde i Barcelona, og pludselig kunne jeg mærke, at det var kommet lidt for tæt på. Jeg rejste hjem i flyet med gummihandsker på for at ikke få noget raget til mig, men følte mig alligevel udsat, fortæller han.

Bliver hjemme Igennem halvandet år med den særlige medicinske behandling lærte han at beskytte sig selv for unødig smitte fra virus eller bakterier. Det var også helt almindeligt at arbejde hjemme i perioder. Men nu har han som alle andre med kroniske sygdomme eller nedsat immunforsvar forberedt sig på endnu en tur med særlige forholdsregler for at undgå smitte med COVID-19.

- Jeg har heldigvis på en arbejdsplads, der tager det alvorligt. De kom selv for nogen tid siden og foreslog ,at jeg skulle arbejde hjemme, ikke af hensyn til dem, men af hensyn til mig selv, siger Jan Fredholm.

Burret inde på kontor Han er procesansvarlig i Danmarks Radio og har for længst indrettet et kontor i hjemmet på Fluebækvej i Benløse, hvorfra han kan afholde videomøder, skrive rapporter og deltage i videokonferencer.

- Jeg har buret mig inde på mit kontor, og jeg har tænkt mig at blive hjemme så meget som muligt lige så længe, det her florerer, siger han.

Kone køber ind Hans kone Sonja står alene for indkøbene indtil videre. Kommer der nye meldinger, kan det blive nødvendigt at skærpe den praksis. Skulle Sonja blive smittet, vil de ikke kunne være sammen.

Jan Fredholm har indstillet sig på, at hans immunforsvar stadig er mere modtageligt end andres, selv om det er bedre end i behandlingsperioden.

Han og Sonja skulle være rejst til Spanien om 14 dage og han skulle have deltaget i konferencer flere steder i verden. Men alle rejser er selv sagt aflyst.

Hvad er værst? Han tilføjer, at han og andre med lavt immunforsvar jo ikke rigtig ved, hvor alvorligt sygdommen vil ramme dem.

- Det er ikke mere end tre uger siden, at en læge sagde til mig, at hvis jeg skulle vælge mellem corona eller A-influenza, så skulle jeg vælge corona. Men det kan være, det har ændret sig siden.

Han har ikke fået egentlig forholdsregler fra lægerne, men ved at skulle han få feber, har han numre til sygehuset, han kan ringe til:

- Og er temperaturen over 39, skal jeg indlægges med det samme.

Lions på pause Jan Fredholm er aktiv i Lions Club Ringsted, hvor han blandt andet er tovholder på den årlige byfest.

Indtil videre er al fysisk mødeaktivitet i Lions' regi også indstillet. Nu overvejer han, om han skal gå skridtet videre og aflyse private sammenkomster.

- Sygdommen er der jo stadig et eller andet sted, erklærer han.

Og fremtiden? Den er lidt svær at forholde sig til for den ellers så energiske ildsjæl:

- De siger jo, at 100.000 vil blive smittet. Så kan det godt tage lang tid.

Heldigvis er der - takket være den digitale tidsalder - stadig mange håndtag at dreje på for at holde hverdagen i gang.