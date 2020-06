Se billedserie En hel vejbane er reserveret bussen på grund af de skraverede felter på vejen. Fremover skal felterne væk og tilkørselsbanen til motorvejen gøres kortere. Illustration: Ringsted Kommune

Kortsigtet løsning på vej til proppet rundkørsel

Ringsted - 05. juni 2020 kl. 10:42 Af Ulla Jensen

RINGSTED: Der er næppe ret mange, der synes, det er en fornøjelse at bevæge sig ind i den store rundkørsel ved Nordre Ringvej, Nørregade og Klosterparks Allé i Ringsted sidst på eftermiddagen.

Først skal man som bilist holde i kø i et af rundkørslens ben, og så skal man finde et »hul«, hvor man kan snige sig ind.

I selve rundkørslen snegler trafikken sig af sted, og der må igen ventes på et »hul« til at slippe ud.

Et af de helt store problemer opstår i eftermiddagsmyldretiden på grund af placeringen af et busstoppested umiddelbart efter rundkørslen før motorvejsafkørsel 36 på Roskildevej.

Stoppestedet betyder, at der kun er ét spor ud af rundkørslen mod Roskildevej.

Det låser trafikken med en afsmittende effekt på alle veje til rundkørslen.

Spørgsmålet om rundkørslen og Nordre Ringvejs fremdrift har været behandlet gennem en længere periode i Ringsted Kommunes klima- og miljøudvalg, fordi alternative forslag synes at give nye problemer.

Men nu er en løsning på vej - i hvert fald midlertidigt.

Politikerne i Klima- og Miljøudvalget har nemlig valgt at droppe et forslag om at sideforskyde busstoppestedet.

Det oprindelige forslag gik ud på at fjerne de store zebrastribede felter foran og bagved busstoppet. I stedet skulle bussen have sin egen buslomme tættere på motorvejsafkørslen

Men flyttede man busstoppestedet for langt frem, ville der samtidig opstå for stor niveauforskel mellem Nørregade og Nordre Ringvej, som kunne give buspassagerer praktiske problemer.

Alternativt skulle busstoppestedet helt nedlægges. Men stoppestedet betjener blandt andet Borgerservice i Nørregade.

Trafikselskabet Movia pegede på en anden mulighed.

Selskabet har gode erfaringer fra København med helt at droppe buslommer og i stedet lade bussen standse i vejbanen.

Dermed slipper bussen for at holde længe og vente på at komme ud.

- Det sikrer bussens fremdrift. Så må bilerne vente et minuts tid på bussen, forklarer projektchef i Ringsted Kommune Martin Akselsen.

Zebraafstribningen kan samtidig fjernes, uden det forventes at udgøre nogen nævneværdig fare for sammenstød, vurderes det.

Bussen skal altså fremover holde ude i køresporet.

Alt for lang tilkørsel

Derved bliver der to spor ud af rundkørslen mod Roskildevej, lige som der kommer en kortere tilkørselsbane til motorvejen mod København. Tilkørselsbanens nuværende længde overstiger ifølge kommunens administration langt behovet.

Selv om den nye løsning kan synes simplere end det oprindelige forslag, vil det kræve en del arbejde med at ændre skiltningen på hele området.

Enhver ændring skal samtidig ske efter Vejdirektoratets godkendelse og anvisning.

Hele manøvren skal sikre, at der er bliver en bedre trafikafvikling.

Det løser dog ikke trafikproblemerne på Nordre Ringvej på den lange bane.

Der er brug for en samlet løsning for hele strækningen, herunder for til- og frakørselsbaner mod motorvejen.

Langsigtet løsning på vej

Vejdirektoratet arbejder i øjeblikket med en såkaldt Fase 0-undersøgelse. Først når den er færdig, vil det stå klart, hvilke nye tiltag, der er brug for på Nordre Ringvej.

Ændringerne ved rundkørslen og Nordre Ringvej forventes gennemført i løbet af efteråret 2020.