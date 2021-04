Kortere sagsbehandlingstider for byggesager

Ringsted Kommunes sagsbehandlinger er under de servicemål, som KL og regeringen har aftalt for kommunernes behandling af byggesager. Ringsted Kommunes sagsbehandling er markant hurtigere end den gennemsnitlige sagsbehandling for alle kommuner.

- I Ringsted Kommune har vi gennem længere tid arbejdet på flere områder for at få endnu hurtigere sagsbehandlingstider ved byggesager - uanset om det er borgere, der skal have lavet ny carport, eller en virksomhed, som gerne vil udvide. Derfor er jeg også rigtig glad for at se, at arbejdet har båret frugt, og vi er lykkedes med at få langt hurtigere sagsbehandlingstider i alle kategorier af byggesager, siger formand for Plan- og Boligudvalget Per Flor (S) i en pressemeddelelse.