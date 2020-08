Kort fortalt tager ny særlig udstilling lang tid

Filmen om den store brand bliver uvægerligt et trækplaster for både det yngre publikum, det ældre og dem indimellem. Men den er kun en lille del af udstillingen, som åbner for offentligheden på søndag.

Det er på en måde lidt misvisende, at udstillingen hedder »Ringsted - kort fortalt« - for der er meget at se om hele historien fra oldtiden og til nu. Det korte af det lange er, at udstillingen er små fortællinger om hvert element, men man skal stadig have god tid for at nå det hele.