Kopi af kendt hotel får pynt af sjælden håndværker

Ringsted - 14. december 2017 kl. 06:24 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mere end 50 år har det gamle Centralhotellet i Ringsted været forsvundet.

Men en kopi af det store hjørnehus har nu i over to år været under opførelse i Den Gamle By i Aarhus, skriver DAGBLADET Ringsted.

Det ydre har været færdig i et års tid, og nu har »Ringstedhuset«, som det hedder i Den Gamle By, haft besøg af en »special guest star« til at arbejde på det indre.

Den Gamle By har arvet en lavssal fra Aarhus Haandværkerforening, og den skal være det flotte indre i kopien af Ringsteds gamle hotel.

Det var derfor, billedskærer Helmut Schlodder fra Vojens for en dag flyttede sit billedskærerværksted til Den Gamle By. Her kunne han både arbejde, og fortælle museets gæster om sit håndværk.

- Vi syntes, det ville være spændende for nogle af vores gæster at møde en rigtig, levende billeskærer. Der er ikke mange af dem. Og da Helmut alligevel er i gang med at genskabe lister og andre udsmykninger, forenede vi det nyttige med det oplysende, fortæller museumsinspektør og projektansvarlig Allan Leth Frandsen.

Helmut Schlodder arbejde kommer til at omgive folkelige fornøjelser.

Den Gamle By er jo et levende museum, så håndværkersalen skal ikke bare stå og være udstillingsrum, når den er færdig.

- Salen stammer oprindeligt fra Aarhus Haandværkerforenings store bygning, hvor den udelukkende blev brugt til faglige møder. I Den Gamle By får salen en bredere funktion.

Vi planlægger andespil, juletræsfest og andre typiske foreningsarrangementer i salen. Men først skal der genskabes en del af det oprindelige inventar.

Lavssalen har nemlig været flyttet tre gange. Hver gang er der hugget en hæl og klippet en tå for at få paneler, søjler, lister og andet til at passe til et nyt lokale. Og så må billedskæreren træde til, forklarer museumsinspektøren.

