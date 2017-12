Konservatives manglende opbakning til borgmester Henrik Hvidesten får konsekvenser. Foto: Hans-Henrik Lærke

Konservative mister adskillige sæder

Ringsted - 06. december 2017

En skuffet borgmester vendte efter en halv times møde i Inkarummet tilbage til byrådssalen.

At det overhovedet var kommet til en afstemning om hans rolle som borgmester, udlagde han, som et tydeligt tegn på, at grundlaget for en del af det politiske samarbejde var smuldret.

- Jeg var glad for, at Konservative ville indgå i et bredt samarbejde. Nu har de vist, at de ikke vil alligevel, sagde Henrik Hvidesten med henvisning til forhandlingerne de sidste par uger, som har betydet, at alle partier havde udsigt til en luns af det politiske måltid bestående af udvalgsposter foruden pladser i de forskellige råd, nævn, bestyrelser og repræsentantskaber.

Men De Konservatives manglende opbakning til Henrik Hvidesten som borgmester fik øjeblikkelige konsekvenser.

- De får lov at beholde deres udvalgsposter. Vi er tilfreds med den øvrige fordeling i udvalgene. Men deres sæder i nævn og råd, dem har de formøblet og kan vinke farvel til, konstaterede Henrik Hvidesten.

Det havde Lars Tegl Rasmussen (C) ikke forventet, men han fortrød ikke sin byrådsgruppens beslutning.

- Det er ikke et spørgsmål, om det var det værd, det er et spørgsmål, om en borgmester, der overreagerer, lød det fra Lars Tegl Rasmussen, som henviste til, at borgmesteren gik til valg på at lave et bredt samarbejde.

- Det er utroligt, hvordan han kan tro på et samarbejde de næste fire år med den opførsel, fik han også sagt.

Mon ikke det samarbejde er blevet et parti fattigere?

Den resterende del af byrådsmødets 48 punkter var en lang udrensning i den aftalte fordeling af poster. Ser man bort fra de syv politiske udvalg, hvor Konservative er repræsenteret ved et mandat, leder man forgæves efter en kandidat fra liste C.

Hver gang en ændring i aftalerne blev bekendtgjort fra talerstolen, endte afstemning 18 - 3.

- Skal vi have en afstemning om dem alle, spurgte borgmesteren med blikket rettet mod de tre konservative byrødder.