Årets konfirmander må bevæbne sig med tålmodighed. Alle konfirmationer er foreløbig udsat til efter pinse på grund af coronakrisen. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Konfirmationer bliver udsat til juni Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konfirmationer bliver udsat til juni

Ringsted - 18. marts 2020 kl. 13:05 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks 10 biskopper har onsdag indført endnu flere tiltag for at minimere risikoen for spredning af coronavirus i Folkekirkernes regi.

Det betyder blandt andet, at ingen af årets konfirmander kan blive konfirmeret og holde deres fest i hverken april eller maj måned.

- Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte, oplyser Københavns Stift på stiftets hjemmeside.

I år er det 2. pinsedag mandag 1. juni, så det bliver altså i hvert fald juni, før børnene kan konfirmeres.

I Ringsted Sogn er sognepræst Otto Lundgaard glad for, at der nu er kommet en rimeligt klar udmelding.

- I øjeblikket sidder vi med meget korrespondance med konfirmandfamilierne fra deres forældre, som spørger, om og hvordan konfirmationerne kan gennemføres, siger han.

Det bliver i sogne og provstier, at man skal finde nye datoer. Hvis det til juni bliver muligt at gennemføre konfirmationer og andre, udsatte kirkelige handlinger uden at sprede coronasmitte, ryger Ringsted Sogn ind i en anden potentiel udfordring, da det er i juni, at Sct. Bendts Kirkes 850 års jubilæum skal fejres med blandt andet festgudstjenester og Ringsted Middelalderfestival.