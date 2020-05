Stjerner fra MGP 2019 kan opleves ved en drive in koncert i Ringsted den 24. maj. Pr-foto

Koncert med MGP stjerner

Oplev Ringsted og Bliv i Bilen arrangerer drive in koncert i Ringsted med MGP 2019 Stjerner søndag 24. majklokken 14-15. Det er en familiekoncert, som varer cirka 50 minutter, og som man kan opleve trygt i sin bil.

Bemærk, at der kun er plads til et begrænset antal biler, så vær vaks på, at der hurtigt kan blive udsolgt.