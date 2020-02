Koncert med Landskoret

I Klostermarkskirken på Ahorn Allé 46C i RIngsted kan man søndag 1. marts klokken 14 få en særlig koncertoplevelse, når Landskoret gæster kirken. Det er et elitekor for drenge og piger i alderen 12 til 22 år og består af 28 sangere fra hele Danmark.

Optagelseskravene er, ud over en smuk stemme, nodekendskab, et godt musikalsk øre og musikalsk selvstændighed. Der lægges vægt på, at sangerne brænder for at synge i kor og har noget på hjerte.