Konceptkunst af Finn Reinbothe i galleri

Med Finn Reinbothes udstilling ønsker galleriet at vise konceptkunst, der er udført med et skarpt blik for detaljer, genstandenes indbyrdes relationer i kompositionen og i rummet, lyder det i en pressemeddelelse.

Holdet bag Ringsted Galleriet inviterer derfor indenfor til et møde med det billedkunstneriske felt. Her vil der være mulighed for at opleve høj kunstfaglighed i en afslappet og imødekommende ramme. Der vil være lidt øl, vin, sodavand, Covid-19 venlige snacks af en art og ikke mindst en introduktion til udstillingen, hvor man får mulighed for at høre kunstnerens tanker omkring værkerne.