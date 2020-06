Se billedserie Her er et af de kunstværker, der blev præsenteret som eksempel på kunst i byrummet i forbindelse med Ringsted Natten sidste år. Foto: Anders Ole Olsen

Kommunen søger medlemmer til billedkunstråd

Ringsted - 02. juni 2020

Ringsted Kommune har lavet en kunststrategi, og et nyt billedkunstråd skal rådgive om kunst ved anlægsbyggerier. Billedkunstrådet skal også igangsætte kunstneriske opgaver i det offentlige rum.

Et nyt billedkunstråd skal hjælpe med at gøre Ringsted Kommunes kunststrategi til virkelighed. Billedkunstrådet har til opgave at arbejde for, at Ringsted Kommunes offentlige rum er mangfoldige.

Billedkunstrådet skal inden for rammerne af kunststrategien selvstændigt igangsætte og beslutte kunstneriske opgaver og projekter inden for det afsatte budget til kunst i det offentlige rum.

Derudover har billedkunstrådet også en rådgivende funktion i forhold til kunst ved kommunale anlægsbyggerier.

- Kunststrategien og billedkunstrådet er lavet, fordi samtidskunst er en vigtig del af Ringsted Kommunes udvikling, fortæller formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Daniel Nørhave i en pressemeddelelse.

- Kunststrategien skal være et redskab, der gør det lettere at bruge kunst som en naturlig del af udviklingsprojekter og aktiviteter rundt om i hele Ringsted Kommune.

- Billedkunstrådet skal hjælpe os med at strategien bliver ført ud i livet på bedste vis. Derfor leder vi efter medlemmer fra kunstmiljøet og repræsentanter for borgerne, så vi får en bred repræsentation fra mennesker med interesse for kunst og den inspiration og eftertænksomhed, som kunst kan give, siger Daniel Nørhave.

Fakta Billedkunstrådet skal bestå af følgende medlemmer:



En repræsentant fra det professionelt arbejdende kunstmiljø i Ringsted Kommune

En repræsentant fra det professionelt arbejdende regionale kulturmiljø

En repræsentant fra det professionelt arbejdende nationale kunstmiljø

To borgerrepræsentanter med interesse for/kendskab til billedkunst

En repræsentant fra Ringsted Kommunes administration Billedkunstrådet skal bestå af følgende medlemmer: Rådets sammensætning

Medlemmerne vælges i første periode indtil udgangen af 2021, efterfølgende perioder vælges medlemmerne for fire år, der følger Byrådets valgperiode.

Et siddende Billedkunstråd fungerer indtil udgangen af den måned, hvor et nyvalg har fundet sted.

Anmeldelse af kandidatur skal indeholde følgende oplysninger:

For- og efternavn, adresse, mail og mobilnummer

Oplysning om, hvilke af ovenstående områder der repræsenteres.

For borgerrepræsentanterne gælder endvidere at anmeldelsen også skal indeholde en kort redegørelse for interesse for/kendskab til billedkunst, og hvad der særligt inspirerer til anmeldelsen i kunststrategien.

Anmeldelse skal ske skriftligt til administrationen på mail maro@ringsted.dk senest den 1. juli.

Spørgsmål om arbejdet i Billedkunstrådet kan rettes til administrationen i Team Fritid og Frivillighed på telefon 57 62 62 42.

På Kommunens hjemmeside www.ringsted.dk/billedkunstraad findes mere information om Billedkunstrådet og rådets forretningsorden og vedtægter. Her er der også oplysninger om Ringsted Kommunes kunststrategi.