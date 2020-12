Kommunen skal være røgfri

Cigaretterne skal skoddes og helt væk fra de kommunale arbejdspladser i Ringsted Kommune.

Fra 15. august 2021 bliver der indført røgfri arbejdstid i Ringsted Kommune. Det besluttede byrådet mandag aften.

- Der er sket meget på dette område på kort tid. Hvis I havde spurgt mig for 10 år siden, ville det være helt udelukket for mig at foreslå, at der ikke skulle holdes rygepauser i løbet af en arbejdsdag, men der er jeg ikke mere. Nu er vi klar til i samarbejde med medarbejderrepræsentanter i HMU at få udarbejdet en vejledning for røgfri arbejdstid, sagde borgmester Henrik Hvidesten (V).