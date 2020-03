Kommunens krisestab har nu fået helt styr på kommunens tilbud under de foreløbig 14-dages corona-nedlukning. Foto: Anders Ole Olsen

Kommunen har hele sin nødplan klar

Ringsted - 13. marts 2020 kl. 16:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted Kommunes krisestab har gennemført den plan for neddrosling af kommunens aktiviteter, som er beordret af regeringen.

Det betyder, at mange funktioner ikke fungerer som normalt i de kommende 14 dage med undtagelse af hjemmepleje, plejecentre og sociale institutioner, der alle fungerer dog som hidtil.

Nødpasning af børn er aftalt og træder i kraft fra mandag den 16. marts.

Mange medarbejdere kan arbejde hjemmefra, men der må forventes længere sagsbehandlingstid, og at nogle opgaver ikke kan løses, for eksempel fordi kommunen ikke kan have samme kontakt med andre myndigheder, fordi personalet er sendt hjem.

- Der er nu ved at være droslet ned i Ringsted Kommune, som besluttet af regeringen. Det betyder, at der er ændringer i hverdagen for mange elever, forældre og brugere af kommunens faciliteter og services. Der er gennemført en kæmpe omstilling af kommunen inden for det seneste døgn, og jeg er imponeret over, hvordan ledere og medarbejdere i kommunen har fået det gjort i god ro og orden. Det kunne lade sig gøre, fordi der er udvist stort samfundsansvar ikke mindst fra forældrene til børn og unge, som enten holder deres børn og unge hjemme eller får lavet en aftale om nødpasning, hvis der er behov for det, siger Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten i en pressemeddelelse.

Han fortsætter:

- Skolerne er også i fuld gang med at planlægge, hvordan der kan gennemføres hjemmeundervisning, og det vil selvfølgelig blive meldt ud løbende til forældre og elever, hvordan det gennemføres.

Det er også vigtigt for borgmesteren at understrege, at kommunens hjemmepleje, plejecentre og sociale institutioner fungerer helt som normalt.

Man kan stadig komme i kontakt med langt de fleste funktioner i Ringsted Kommune, men der vil være lukket for personlig fremmøde.

- Mange medarbejdere kan heldigvis arbejde hjemmefra på en lang række opgaver. Så man vil stadig kunne kontakte os over telefon eller på mail på langt de fleste områder, selv om det selvfølgelig ikke vil fungere helt som normalt. Der må derfor også forventes længere svartid, og vi håber på borgernes forståelse, siger Henrik Hvidesten.

Ringsted Kommune opfordrer til at følge med på www.ringsted.dk for at holde sig opdateret om nyt fra Ringsted Kommune.

I forhold til coronasmitte opfordres alle til at følge med og få svar på spørgsmål via www.coronasmitte.dk.

Borgmesteren tilføjer til DAGBLADET, at han sammen med udvalgsformændene har besluttet at udskyde alle politiske fagudvalgsmøder i 14 dage.

