Direktør i kommunen Kasper Sonne mener ikke, at der både er plads til det stadigt stigende behov for kommunal genoptræning og til foreningers brug af træningsmaskiner i Knud Lavard Centret. Foto: Jens Wollesen

Kommunen: For dyrt at tilbyde træningsmaskiner

Ringsted - 14. september 2021 kl. 14:15 Af Mads Dam Bendtsen Kontakt redaktionen

Kommunen mener, at det er for dyrt og vil gå ud over kerneopgaven, at foreninger som Ældre Sagen låner træningsmaskinerne i Knud Lavard Centret.

Beslutningen om at udelukke foreninger fra at bruge lokaler med træningsmaskiner er truffet administrativt med en orientering til politikerne ved et møde i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 17. maj 2021. Af dagsordenen fremgår det:

»En stor del af træningsmaskinerne er specialiserede, fordi de er rettet mod borgere med behov for genoptræning. Det betyder, at de nemt fejlbetjenes og går i stykker eller kræver kalibrering inden brug, hvilket igen betyder, at borgerne møder forgæves, eller at tider må aflyses og flyttes.«

Kasper Sonne, der er referencedirektør for Social- og Sundhedscenter, forklarer med egne ord beslutningen således:

- Det er med baggrund i et stigende behov for at bruge de her træningsfaciliteter til det, de er lavet til; kommunal genoptræning for borgere, der bliver udskrevet og får en genoptræningsplan. Vi får flere og flere ældre, og flere, der har behov for at få tilbudt genoptræning. Så vi har gradvist brug for de her faciliteter i længere tid hver dag. Når eksterne har brugt dem, skal vi sørge for at kalibrere og rengøre maskinerne efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Og det er der omkostninger forbundet med, siger Kasper Sonne, der vurderer, at kommunen vil være nødt til at få medarbejdere på arbejde en time før den kommunale genoptræning til at rengøre og kalibrere maskinerne for at undgå, at borgere møder forgæves og får aflyst tider.

Og her rammer vi det, der for både Ældre Sagen og Enhedslisten er sagens kerne; det økonomiske spørgsmål. Hvad er dyrest: omkostninger til kalibrering, vedligehold og rengøring af træningsmaskiner eller det ekstra behov for kommunal behandling, ældre - ifølge Ældre Sagen og Enhedslisten - får behov for, hvis ikke de ældre længere holder sig fit ved træningsmaskinerne?

- Sådan kan du godt stille det op, og i sidste ende er det en prioritering, om kommunen skal tilbyde det. Jeg vil aldrig sige, at træning skader. For det er jo rigtig godt. Træning og motion er afgørende for et godt og langt liv. Så det gør en positiv forskel. Men den træning kan man få mange steder, ikke kun i Knud Lavard Centret. Der er mange fitnessoperatører og idræts- og gymnastikforeninger i Ringsted. Og det er vores vurdering, at det ikke skal belaste kerneopgaven, at vi skal have omkostninger ved at stille maskinerne til rådighed. Der er jo tale om personer, der ikke har et strengt lægeligt behov for træning, siger Kasper Sonne.

Kendskab til maskiner Ældre Sagen Ringsteds formand, Lise Bjerglund, mener, at det vil være for dyrt for ældre at skulle melde sig ind i et fitnesscenter.

- Fordelen ved den tidligere aftale var, at folk for en meget rimelige penge kunne holde sig ved lige. I et fitness- center er udgiften jo noget dyrere. Og de ældre kommer ikke afsted flere gange om ugen. Før kom de afsted og fik en times træning, og det er bedre end slet ingen træning. Det er for dyrt kun at træne en gang om ugen i et fitnesscenter for 200-300 kroner om måneden, siger hun.

Derudover var det en fordel, at de ældre kendte maskinerne i Knud Lavard Centret, mener hun.

- Kommunen ser meget gerne, at man fortsætter sin træning efter genoptræningen. Vi ville gerne stå inde for, at det foregår på ordentligt vis. Personerne kendte maskinerne, fordi de har haft et forløb derude i kommunalt regi. Den mulighed er nu frataget os, siger Lise Bjerglund.