Henrik Hvidesten (V), borgmester i Ringsted Kommune, vil opstille testcenter for coronavirus efter smitteudbrud på slagteri. Foto: Jørgen C. Jørgensen.

Kommune vil opstille testcenter

Ringsted - 31. juli 2020 kl. 10:26 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som følge af de nylige coronavirusudbrud på Danish Crown og plejecenter Ortved vil Ringsted Kommune opstille et centralt beliggende testcenter, hvor byens borgere kan blive testet for covid-19/ coronavirus.

- Som situationen er nu, ser Ringsted ud til at være det nye hotspot for coronavirus. For at sikre opsporing og inddæmning af smitte, skal man kunne testes, siger Henrik Hvidesten (V), borgmester i Ringsted Kommune om testcenteret, der faciliteres af sundhedsmyndighederne, men som endnu ikke har fået en konkret placering eller et tidspunkt for åbning.

Selvom coronavirus umiddelbart ikke har spredt sig fra epicenteret Danish Crown i Ringsted, mener borgmesteren alligevel, at det er vigtigt at reagere hurtigt på situationen.

- Medarbejderne på slagteriet er i kontakt med rigtigt mange andre rundt omkring i kommunen. Dermed kan coronavirussen potentielt sprede sig, således at folk, der ikke har daglig tilknytning til slagteriet kan blive smittet, siger Henrik Hvidesten og tilføjer:

- Vi kender ikke smittekæderne, men det er helt afgørende, at vi gør alt for at bryde dem. Det gør igennem et testcenter, hvor vi opsporer og indæmmer.

Hvis smitten skulle sprede sig til omkringliggende kommuner, er Ringsted Kommune allerede i gang med at snakke med dem.

Og hvis borgere, der bliver smittet med covid-19/ coronavirus og derfor skal i karantæne, ikke har mulighed for at isolere sig hjemme, stiller vandrehjemmet i Ringsted sengeafsnit til rådighed.

Borgmesteren mener, at det er på tide at tage coronavirus seriøst igen.

- Vi har jo allesammen set, hvordan man engang imellem har taget lige lovlig løst på forholdsreglerne i det danske sommerland, så et wakeupcall af denne kaliber, skulle gerne få os til at holde bedre afstand og håndhygiejne, siger Henrik Hvidesten og slutter:

- Vi skal alle gøre, hvad vi kan for ar holde os sunde og raske. Jeg tror, det her er et wakeupcall til os allesammen.