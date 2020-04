Der er lagt op til mange udendørsaktiviteter, når skolerne genåbner for eleverne i 0.-5. klasse i ugen efter påske. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kommune venter på retningslinjer for genåbning af institutioner og skoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune venter på retningslinjer for genåbning af institutioner og skoler

Der mangler fortsat afgørende brikker fra flere ministerier, før Ringsted Kommune kan fremlægge en konkret plan for genåbningen af daginstitutioner og folkeskoler i ugen efter påske.

Ringsted - 07. april 2020 kl. 13:20 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted Kommune er i fuld gang med planlægningen af genåbningen af blandt andet dagtilbud og skoler for 0.-5. klasse.

Læs også: Stor opgave at få pasning og undervisning klar til onsdag

Det sker på baggrund af statsminister Mette Frederiksens pressemøde mandag aften, hvor hun løftede sløret for første del af genåbningen af Danmark fra onsdag 15. april.

Efter et langt møde i kommunens krisestab tirsdag morgen, gør Ringsted Kommune sig klar til at genåbne følgende områder hurtigst muligt efter påske:

1. Dagtilbud, obligatoriske tilbud og pasningsordninger.

2. Skoler: 0.-5. klasse

3. SFO: 0.-5. klasse

4. Specialtilbud, specialklasser og ungdomsskolens heltidsundervisning, med videre for alle klassetrin.

- Vi glæder os til, at børnene igen begynder at komme på Ringsted Kommunes dagtilbud og skoler, og vi vil gøre alt for, at det sker så hurtigst som muligt og gerne fra onsdag den 15. april, hvis de sundhedsmæssige forhold er i orden. Vi kan først kan melde en præcis åbningsdag ud, når vi kender retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne, siger direktør for børne- og skoleområdet i Ringsted Kommune Gitte Løvgren.

Kommer inden påske Ifølge borgmester Henrik Hvidesten (V) har ministeriet meddelt, at retningslinjerne vil blive udsendt inden påske.

- Ringsted Kommune har ikke fået de præcise retningslinjer fra sundhedsmyndighederne for åbningen af skoler og institutioner. Børne- og Undervisningsministeriet har oplyst, at de forventer, at de konkrete retningslinjer er klar inden påske. Og først når disse retningslinjer er klar, kan den detaljerede plan for genåbningen af skoler og dagtilbud ske. Så snart de forligger, vil Ringsted Kommune komme med en præcis melding om, hvordan dagtilbud og skoler åbner igen, siger borgmesteren.

Kommunen forventer, at men kan melde mere detaljeret ud i løbet af i morgen onsdag 8. april.

Aktiviteter i det fri Nødpasning i dagtilbud og SFO'er fortsætter som hidtil, indtil genåbningen sker.

- Alle dagtilbud, SFO'er og skoler udarbejder en tydelig plan for, hvordan dagen tilrettelægges med så mange aktiviteter udendørs, som det er muligt, og hvordan dagen i øvrigt tilrettelægges, så den lever op til de retningslinjer, som kommer til at gælde for hverdagen i dagtilbud og skoler. Der bliver ligeledes udarbejdet planer for, hvordan modtagelse og afhentning af børn skal foregå, så smittefare bliver begrænset mest muligt. Alle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen vil blive fulgt, oplyser Henrik Hvidesten.

Ledelsen på den enkelte skole og institution vil også løbende informere om, hvad planen er og hvordan hverdagen bliver på den enkelte skole og institution.

For eleverne i 6.-10. klasse fortsætter nødundervisningen hjemme til og med 10. maj 2020. Elever i 9. og 10. klasse skal ikke til afgangseksamen i år. I stedet ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer.

Retningslinjer skal følges Hele genåbningsplanen i Ringsted Kommune sker under forudsætning af, at de generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd fortsat efterleves og antallet af indlæggelser fortsat er stabilt, som statsminister Mette Frederiksen også fremførte på sit pressemøde i aftes.

Ringsted Kommune opfordrer alle forældre til løbende at følge med på Aula, BørneIntra og Ringsted Kommunes hjemmeside www.ringsted.dk.

relaterede artikler

Enigt byråd støtter lokal hjælpepakke til en værdi af otte millioner kroner 04. april 2020 kl. 05:48