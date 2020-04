Send til din ven. X Artiklen: Kommune udlåner jord til udendørsidræt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune udlåner jord til udendørsidræt

Ringsted - 25. april 2020

RINGSTED: DIF og DGI valgte mandag aften at tilpasse deres anbefalinger til idrætsforeninger efter dialog med Sundhedsstyrelsen.

Fremover lyder anbefalingen fra idrætsforbundene, at udendørsidræt, hvor der ikke er kropskontakt, godt kan afholdes, hvis det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort på coronasmitte.dk.

På den baggrund har Ringsted Kommune i går eftermiddag orienteret kommunens foreninger om, at Ringsted Kommune kan stille arealer til rådighed for udendørsidræt.

Det er den enkelte forening, der har ansvaret for at planlægge og gennemføre udendørsidrætten efter retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne samt DIF og DGI.

En anden form

- DIF og DGI gør meget ud af fortælle, at vi er meget langt fra normale tilstande i deres nye udmelding, og at det derfor er en helt anden form for idræt, end den vi har kendt hidtil, der kan gennemføres. Anbefalingen til idrætsforeningerne er, at udendørsidræt godt kan gennemføres, hvis sundhedsmyndighedernes retningslinjer stadig kan overholdes, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Ringsted Kommune Daniel Nørhave (DF).

- Vi har derfor opfordret foreninger, som overvejer at gennemføre udendørsidræt, til at de kontakter det idrætsforbund, de er med i, for at få klarhed over, om de aktiviteter, de vil gennemføre, også overholder retningslinjerne. Det skal være trygt for hver enkelt idrætsudøver at dyrke idræt ude.

Vejledning i 7 punkter

Ringsted Kommune har rundsendt en 7-punktplan, som kommunen opfordrer foreningerne til at gennemføre, inden de går i gang med udendørsidræt.

Planen indeholder blandt andet, at foreningerne får beskrevet deres aktiviteter, som de ønsker at holde udendørs. Desuden bør de tage kontakt til deres specialforbund samt forholder sig meget konkret til retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne.

Det er vigtigt at få lavet klare aftaler om brug af udearealer. Foreningerne bør løbende følger med i og informerer deres medlemmer om de krav, de skal leve op til omkring udeidrætten.

I tvivl, så lad være

- Frisk luft og gang i kroppen er jo helt sikkert noget, som vi alle kan bruge altid, og måske særligt i denne situation med coronasmitte. Så det er rigtig godt, hvis foreningerne kan gennemføre udendørsidræt efter retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne, siger borgmester Henrik Hvidesten.

I en pressemeddelelse fra DIF understreger DIF's formand Niels Nygaard da også, at det ikke er et krav, at foreningerne starter udendørsidræt.

- Der er tale om frivillige foreninger, hvor der er forskelle fra forening til forening og idræt til idræt. Vores tilpassede anbefalinger er ikke et krav til foreninger om at starte aktiviteter op. De kan gøre det, hvis det sker under forsvarlige former, og hvis de er i tvivl om, hvorvidt det kan lade sig gøre, så skal de lade være, siger DIF-formand Niels Nygaard i pressemeddelelsen fra DIF.