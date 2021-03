Kasper Sonne, sundhedsdirektør i Ringsted Kommune, mener, at en årsag til den stigende smitte kan være, at alle tests nu bliver taget med i opgørelserne.

Kommune skal hjælpe sundhedsmyndighederne efter stor smittestigning

Mens udskolingsklasserne kan se frem til at vende delvist tilbage til skolebænken fra næste uge som led i den gradvise genåbning, stiger smitten i Ringsted Kommune.

I denne uge er incidenstallet steget til 138,2 pr. 100.000 indbyggere med 48 nye smittetilfælde i kommunen, der sammen med Næstved og Roskilde nu ligger i top tre over kommuner i Region Sjælland med flest smittede. Det viser den seneste opgørelse lavet af Statens Seruminstitut.

Kasper Sonne, der er sundhedsdirektør i Ringsted Kommune, forsikrer, at det stigende smittetal ikke får betydning for udskolingsklassernes skolegang i næste uge.

- Smittetallet har ikke nogen betydning for genåbningen, men det har betydning for sundhedsmyndighedernes fokus på Ringsted. Kommuner med incidenstal over 100 bliver fulgt centralt fra sundhedsmyndighederne, og vi skal fremover rapportere dagligt om seneste smittetal, siger Kasper Sonne.