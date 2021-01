Kasper Sonne, direktør for social- og sundhedsområdet, står i spidsen for Ringsted Kommunes coronaindsats.

Kommune skal bryde smittekæder med målrettet kommunikation og sengepladser

Sammen med landets 97 andre kommuner skal Ringsted Kommune nemlig fra fredag ikke bare hjælpe til med at opspore og bryde smittekæderne, men også isolere coronasmittede borgere, der af den eller anden grund ikke kan isolere sig i egne hjem.

I landsbyen Jystrup står et stort, tomt hus, hvor man måske vil se lys i vinduerne i den kommende tid.

Ifølge Kasper Sonne, der er direktør for social- og sundhedsområdet i Ringsted Kommune, kan kommunen både hjælpe til med det ene og andet.

- Helt overordnet handler det om forebyggelse og kommunikation. Mens aftalen er så ny (bekendtgørelsen blev offentliggjort natten til i dag fredag, red.), og vi derfor ikke har nået at sætte os særligt meget ind i den, ved vi allerede nu, at vi selvfølgelig kan og skal hjælpe til med at bryde smitten så meget som muligt, siger Kasper Sonne.