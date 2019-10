Se billedserie Foto: Nikolaj Kennov

Kommune planter ansvar for skoleulykke hos firma

Ringsted Kommune har klaget over Arbejdstilsynets afgørelse, der peger på, at kommune og byggefirma dele ansvaret for skoleulykke. Det var firmaet, der skulle have stået for sikkerheden, mener kommunen.

Ringsted - 22. oktober 2019 kl. 10:09 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har meldt tilbage til Arbejdstilsynet, at vi mener, det er en misforståelse, og det har Arbejdstilsynet valgt at behandle som en klage.

Sådan siger Mette Jeppesen, teknisk direktør i Ringsted Kommune, efter Arbejdstilsynet har udpeget kommunen som ansvarlig for den sikkerhedsbrist, der 8. oktober fik et ventilationsanlæg til at falde ned og kvæstede en 61-årig lærer på Byskovskolen afd. Asgård.

I stedet mener Ringsted Kommune, at det er firmaet Dansk Klima Service, der satte ventilationsanlægget op, som havde ansvar for at udpege en såkaldt sikkerhedskoordinator. Ikke kommunen, som Arbejdstilsynet ellers havde udpeget som ansvarlige for sikkerheden.

- Det er en del af standardkontrakten, at man kan overlade sikkerhedstilsynet til det rekvirerede firma. Det er altså firmaet, der udfører arbejdet, som har ansvaret, siger Mette Jeppesen om den standardkontrakt, AB18 (Almene Betingelser for arbejdet, red.), der blev udarbejdet med Dansk Klima Service før monteringsarbejdet begyndte.

Ifølge kommunen overtog firmaet således det fulde ansvar for sikkerheden under såvel projekteringen som ophængningen af ventilationsanlægget - og derfor også det eftertjek, der skulle have sikret, at det var sat op efter forskrifterne.

- Det giver god mening, at det er dem, der har sikkerhedsansvaret for arbejdet, når de nu også udfører det. Ellers skulle kommunen have en sikkerhedskoordinator stående ved siden af deres sikkerhedskoordinator. Det giver ikke den store mening og er samtidig utroligt dyrt, siger Mette Jeppesen.

Den tekniske direktør vil ikke udtale sig om, hvem der så sidder tilbage med det fulde ansvar.

- Vi afventer stadig Politiets og Arbejdstilsynets endelige afgørelse. Men i forhold til det specifikke spørgsmål, om hvem der havde sikkerhedsansvaret, er det Ringsted Kommunes opfattelse, at det var Dansk Klima Service, der skulle have udpeget en sikkerhedskoordinator, siger Mette Jeppesen og tilføjer:

- AB18 er standardkontrakter, som alle kommuner opererer med, når de skal rekvirere håndværkere og byggefirmaer. Derfor forstår vi ærlig talt ikke Arbejdstilsynets afgørelse.

